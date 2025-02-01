İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Gemi trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
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DHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 10:41

İstanbul Boğazı’nda gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yetkililer, 09.55 itibarıyla boğazdaki gemi trafiğini çift yönlü olarak durdurdu.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde yoğunlaşan sis, şehir manzarasını kapladı. Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte gemi trafiğinin yeniden açılacağını belirtti.


Etiketler: #15 Temmuz Şehitler Köprüsü #İstanbul Boğazı #gemi trafiği

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