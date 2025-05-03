İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” açıklamasında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alındığını duyurdu.
Açıklamada “İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı” denildi.
Etiketler: #Boğaz #gemi trafiği #İstanbul #Hava koşulları
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