İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatılacak
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak kapatılacak.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda, "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince gemi trafiği çift yönlü olarak kapatılacak.
Alınan bilgiye göre, 14.00'te geçişi planlanan Bahama Bayraklı "Castorone" isimli boru döşeme gemisinin Karadeniz'den Marmara Denizi'ne geçişi süresince İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak durdurulacak.
Etiketler: #İstanbul Boğazı #gemi trafiği #gemi
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