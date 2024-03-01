İstanbul Boğazı sis altında... Görüş mesafesi düştü!

İstanbul Boğazı’nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de düştü.

İHA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:09
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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde özellikle boğaz ve çevresinde etkili oldu.

Avrupa yakasından çekilen görüntülerde boğazın diğer yakası görünmezken, sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de zaman zaman düştü.


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