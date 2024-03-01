Yoğun sis etkisini kaybetti... Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine açıldı!
Yoğun sis nedeniyle dün akşam çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Boğaz açıklarında dün akşam saatlerinde etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın saat 18.15'te çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere yeniden açıldı.
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