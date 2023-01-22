İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan, yedeğinde barç bulunan 59 metre boyundaki gemi, kurtarma römorkörleriyle çekilerek, Büyükdere'ye demirletildi.

DHA
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 16:40
İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 59 metrelik gemi kurtarıldı
Abone Ol google-news

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yapan 59 metre boyundaki geminin hareket ettirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Boğazı'nda yedekli geçiş yaparken dümen arızası yapan ve yedeğinde barç bulunan VOS APOLLO isimli 59 metre boyundaki gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda NAZIM TUR ve KURTARMA-11 Römorkörümüz refakatinde Büyükdere'ye emniyetle demirletildi."


gemi İstanbul Boğazı Boğaz

İlgili Haberler

Bakırköy'de dehşet: Çocukluk arkadaşını boğazını keserek öldürdü!

Bakırköy'de dehşet: Çocukluk arkadaşını boğazını keserek öldürdü!
Son dakika... İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu: Gemi trafiği askıya alındı

Son dakika... İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu: Gemi trafiği askıya alındı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

En Çok Okunan Haberler