İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Bebek'te Ukrayna’dan gelen kargo gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait kurtarma römorkları olay yerine sevk edildi.
Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeki kargon gemisi Bebek'te karaya oturdu. Gemi trafiği yaşanan olay nedeniyle askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu’na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi" ifadelerini kullandı.
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