İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığı duyuruldu.
İstanbul'da bugün gündüz saatlerinde başlayan kar yağışı Boğaz trafiğini de etkiledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Etiketler: #ulaştırma ve altyapı bakanlığı #İstanbul Boğazı
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