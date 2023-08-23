İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği saat 11.20 itibariyle açıldı.

AA
Yayınlanma: 23.08.2023 - 11:50
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği açıldı
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Rusya'dan Çin'e giden petrol tankerinin, Rumeli feneri açıklarında makine arızası yapması üzerine Kıyı Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulduğu açıklanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan gemi trafiğinin açıldığı duyurusu geldi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 11.20 itibariyle Güney-Kuzey yönlü olarak açılmıştır."


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İstanbul İstanbul Boğazı gemi gemi trafiği ulaştırma ve altyapı bakanlığı

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