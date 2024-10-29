İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alınması nedeniyle bazı vapur seferleri icra edilemiyor.

İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 13:31

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yat yarışları kapsamında Boğaz'ın yerel deniz trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Üsküdar-Eyüpsultan, Bebek-Emirgan, Eminönü-Rumelikavağı, Üsküdar-Anadolukavağı, Beşiktaş-Eyüpsultan, Uzun Boğaz Turu, Kısa Boğaz Turu, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, İstinye-Çubuklu (Arabalı), Beykoz-Sarıyer, Kabataş-Kadıköy, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu Ring, Üsküdar-Aşiyan, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Eyüpsultan, Çengelköy-Kabataş, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü ve Bostancı-Moda-Kabataş hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı kaydedildi.


Etiketler: #Boğaz #İstanbul Boğazı #vapur

İlgili Haberler

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
Hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları seferleri ne zaman başlayacak?

Hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları seferleri ne zaman başlayacak?
Vapur seferleri iptal mi? 17 Ekim Şehir Hatları iptal mi oldu?

Vapur seferleri iptal mi? 17 Ekim Şehir Hatları iptal mi oldu?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler