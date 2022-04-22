İstanbul Boğazı’ndan 18 ton çöp temizlendi

22 Nisan 2022 Cuma, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından İstanbul Boğazı’nın temizlenmesine yardımcı olmak amacıyla 2020 yılında “Temizken Güzel” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Kadıköy, Eminönü, Karaköy, Ortaköy ve Aşiyan sahillerinde denizin içine yüzey atıklarını temizlemek için İstanbul Boğazı’na özel Türkiye’de üretilen 25 adet çöpkapar ünitesi yerleştirildi.

Üniteler sayesinde 2021 yılında İstanbul Boğazı’nı kirleten 18.5 ton çöp toplandı. Son üç yılda Boğaz’da 168 bin 578 metreküp atık temizlendi. Çöpkaparlarla ilgili bilgi veren Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, “Araçların en büyük özelliği farkındalık yaratmaları. Halk bunları ne olduklarını merak ettikten sonra denize çöp atmak istemiyor” diye konuştu.