İstanbul Büyükşehir Belediyesi 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru alımı yapacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 61 itfaiye eri ve 6 zabıta memuru olmak üzere 67 personel alımı yapacak. Başvuru için 30 Yaşını doldurmamış, ilgili bölümlerden mezun, KPSS’den en az 70 puan almış adaylar bekleniyor. Başvurular 5-9 Eylül arasında e-devlet üzerinden yapılabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, istihdam edilmek üzere 61 adet itfaiye eri ve 6 adet zabıta memuru kadrosu için personel alımı yapacak.
Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre itfaiye eri kadroları için; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olan, en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olan, 30 yaşını doldurmamış olan ve KPSS’den en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek.
Zabıta memurluğu kadroları için; Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının birinden mezun olan, 30 yaşını doldurmamış ve KPSS’den en az 70 puan adaylar başvurabilecek.
Kadrolara başvurmak isteyen ve gerekli şartları taşıyan adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için 5 - 9 Eylül 2022 tarihinde, https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu adresinden başvurabilecek.
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