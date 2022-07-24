Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'nin ekmek fabrikasını 'adalet' vurgusu yaparak hizmete açtı: Ülkeyi ayağa kaldıracağız

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek’in (İHE), “Ahmet İsvan Ekmek Fabrikası” dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla açıldı. Törende, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, eski İBB Başkanı Nurettin Sözen, eski İBB Başkanı Ahmet İsvan’ın oğlu Orhan İsvan ve çok sayıda partili yer aldı.

Burada yaptığı konuşmada CHP’li belediyelere yönelik “engellemelere” dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “İstanbul gibi rant yaratan bir kentin sosyal demokrat bir belediye başkanı tarafından yönetilmesinin hazmedilemediğinin farkındayım. Ancak bütün bunları aşacağız; bütün Türkiye’de bu anlayışı egemen kılacağız” dedi.

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Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: “Biz yaptığımız çalışmaları, yoksullara yaptığımız katkıları; sağ elin verdiğini sol el görmeyecek felsefesi içinde yaptığımız için bugün ülkeyi yöneten kişi, Sayın İmamoğlu’nu eleştirdi: ‘Hani süt dağıtıyordunuz, nerede kaldı bu sütler?’ Oysa, aylardır dağıtılıyordu. Ama o fakirleri dizeceksin, reklamını yapacaksın, sonra sütü vereceksin; öyle düşünüyorlar. Bizde öyle değil.”

Türkiye’nin en çok adalete ihtiyaç duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Uyuşturucu baronlarının desteklediği bir siyasal iktidar varsa bu ülkede adalet yoktur, olamaz. Adaleti her alanda sağlayacağız. Sözüm sözdür, söz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, kendi içinde barışık olan bir Türkiye’yi, Millet İttifakı olarak ayağa kaldıracağız. Türkiye’yi hep birlikte yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

(Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun açılışını yaptığı fabrikada günlük 200 bin ekşi mayalı ekmek üretimi yapılacak. İHE’nin toplam günlük ekmek üretimi 1.5 milyondan 1.8 milyona çıkacak.)

İMAMOĞLU: ÇARESİZLİKTEN

İmamoğlu, “Ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz” dedi ve şunları söyledi: “Ülke artık ehil eller tarafından yönetilmiyor. Hepimiz her gün fakirleşiyoruz. Türkiye ve İstanbul’da resmi gıda enflasyonu yüzde 90’ın üzerine çıkmış durumda. Özellikle de temel yiyeceklerimiz ateş pahası. Bizi yönetenler çözüm üretemedikleri gibi, işsizliği, açılığı, sefaleti görmezden geliyor, vatandaşın sesine kulaklarını tıkıyorlar. Çaresizliklerini de bize ve bizim İstanbul’a yaptığımız hizmetlere saldırarak kapatmaya çalışıyorlar.”

‘KENTİN SIRTINDA HANÇER VAR’

Kılıçdaroğlu geçen cuma günü Yerebatan Sarnıcı’nın açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu, “Bu kent o kadar hor kullanıldı ki; ülkeyi yönetenler ve aynı zamanda bir dönem İBB’yi yönetenler kente ihanet ettiklerini açıkça çıkıp söylediler. İstanbul’un sırtında bir hançer var. Ve o hançeri çıkarmak için büyük bir fedakarlıkla, özveriyle çalışan büyükşehir belediye başkanımız var. Belediye başkanımıza yürekten teşekkür ederim” dedi.