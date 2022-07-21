İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul rekor düzeyde metroya sahip olacak

21 Temmuz 2022 Perşembe, 15:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu dönem İstanbul rekor düzeyde metroya sahip olacak" paylaşımını yaptı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un yeraltında 10 binden fazla çalışma arkadaşımız gece gündüz şehrimizin metrolarını inşa ediyor. Bu dönem İstanbul rekor düzeyde metroya sahip olacak, tüm çalışma arkadaşlarımın emeğine sağlık" ifadesini kullandı.