İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul rekor düzeyde metroya sahip olacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki metro çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu dönem İstanbul rekor düzeyde metroya sahip olacak" paylaşımını yaptı.
İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'un yeraltında 10 binden fazla çalışma arkadaşımız gece gündüz şehrimizin metrolarını inşa ediyor. Bu dönem İstanbul rekor düzeyde metroya sahip olacak, tüm çalışma arkadaşlarımın emeğine sağlık" ifadesini kullandı.
İstanbul'un yeraltında 10 binden fazla çalışma arkadaşımız gece gündüz şehrimizin metrolarını inşa ediyor. Bu dönem İstanbul rekor düzeyde metroya sahip olacak, tüm çalışma arkadaşlarımın emeğine sağlık. pic.twitter.com/Ey6ThuhbUn— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) July 21, 2022
Video Haberler
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
- Ağacın kurutulmasında 3 şüpheli serbest, sebep 'sır'
- Canlı yayında ekonomi atışması: Bizi ne zannediyorsunuz
- Sabiha Gökçen'de neler oluyor?
- İstanbul'da 4 ilçede çayır tırtılı alarmı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Koronavirüs vakaları arttı, ilk tedbir kararı geldi!
- MHP'ye büyük şok!
- Anketlerde kaçıncı parti olduklarını açıkladı
- 'Ben böyle dolandırıcılık görmedim'
- Sedat Peker'in seçim planını açıkladı
- Düzce'de korkutan deprem
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Ben böyle dolandırıcılık görmedim
- İşçilere SMS ile çağrı
- Ekrem İmamoğlu'na bir darbe daha