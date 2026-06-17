İstanbul'da 10 saatlik kesinti... 5 ilçeye su verilemeyecek

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı üzerinde bağlantı çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda, bugün saat 21.00 ile yarın saat 07.00 arasında Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu'nun bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Su kesintisi yapılacak yerler şu şekilde:

"Fatih'te Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani, İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye, Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı mahalleleri. Eyüpsultan'da Defterdar ve Nişancı mahalleleriyle İETT Edirnekapı otobüs garajı ve çevresi. Bayrampaşa'da Merkez, Orta, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahalleleri. Esenler'de Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çiftehavuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri. Zeytinburnu'nda Maltepe Mahallesi'nin bir kısmı."