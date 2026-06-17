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Dilek İmamoğlu'ndan 'arınma' diyenlere Silivri çağrısı: 'İnsanların yaşadıklarına tanıklık etsinler'

Dilek İmamoğlu'ndan 'arınma' diyenlere Silivri çağrısı: 'İnsanların yaşadıklarına tanıklık etsinler'

17.06.2026 15:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dilek İmamoğlu'ndan 'arınma' diyenlere Silivri çağrısı: 'İnsanların yaşadıklarına tanıklık etsinler'

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu kanadından gelen 'arınma' mesajlarına ilişkin yayımladığı açıklamasında, "Gerçekten konuşmak isteyenler, sadece bir gün Silivri’ye gelsin. Orada yaşananları görsün, insanların yaşadıklarına tanıklık etsin" dedi.
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CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, özellikle partide Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin sık sık dile getirdiği 'arınma' söylemini eleştirdi.

İmamoğlu, "Gerçekten konuşmak isteyenler, sadece bir gün Silivri’ye gelsin. Orada yaşananları görsün, insanların yaşadıklarına tanıklık etsin, sonra bu konuşmaları yapsın. Arınmadan söz edenler önce vicdanlarına bakmalıdır" ifadelerini kullandı.

"SİYASİ HESAPLARLA UMUTLARI KİRLETEMEYECEKSİNİZ"

Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

"'Arınma’' söylemleriyle ortaya çıkanlar önce hukuk ve adalet konusunda konuşmalıdır. Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisnadır. Buna rağmen İBB davasında, haklarında ortaya konmuş kesinleşmiş bir hüküm bulunmadan, isnat edilen suçların dayanaksız olduğu ve aylar sonra hazırlanan iddianamenin her geçen gün çöktüğü açıkça görülmesine rağmen, ülkesine ve milletine hizmet etmek için yola çıkmış insanlar 15 aydır tutuklu! Bunu herkes görüyor, biliyor; ancak ne yazık ki birçok kişi susmayı tercih ediyor.

Yargının bağımsızlığını savunmayan her siyasetçi şunu bilmelidir ki: Siyasallaşmış bir yargı, bir gün herkesin kapısını çalabilir. Gerçekten konuşmak isteyenler, sadece bir gün Silivri’ye gelsin. Orada yaşananları görsün, insanların yaşadıklarına tanıklık etsin, sonra bu konuşmaları yapsın.

Arınmadan söz edenler önce vicdanlarına bakmalıdır. Ekrem İmamoğlu milletine hizmet etmek için çıktığı yoldan geri adım atmamıştır. İftiralarla, karalama kampanyalarıyla ve siyasi hesaplarla onu da, temsil ettiği umutları da kirletemeyeceksiniz."

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