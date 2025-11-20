İstanbul'da 13 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu!

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta dün saat 19.16 sıralarında meydana gelen olayda, 13 yaşındaki Eren Yılgın evde yalnız olduğu sırada annesi tarafından baygın halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Yılgın'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli ölüm nedeniyle evde ve çevrede inceleme yaparak olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Cenaze burada yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yılgın'ın cenazesi ikindi namazını müteakip Esenyurt Uhud Camii'nde kılın cenaze namazının ardından defnedilecek.