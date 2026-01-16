Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da 33 adrese uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da 33 adrese uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

16.01.2026 08:51:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul'da 33 adrese uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptıkları iddiasıyla çoğunluğu sokak satıcısı 23 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne büyük çoğunluğu sokak satıcısı 23 şüpheli hakkında gözaltı talimatının verildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul ili Esenyurt ilçesinde 10, Büyükçekmece ilçesinde 1, Güngören ilçesinde 1, Avcılar ilçesinde 4, Fatih ilçesinde 9, Muş ilinde 1 ev adresinde ve Avcılar ilçesinde 1, Beylikdüzü ilçesinde 1, Esenyurt ilçesinde 3, Fatih ilçesinde 2 iş yeri olmak üzere 26 ev ve 7 iş yerinde (33 adreste) arama, el koyma, yakalama ve gözaltına alma talimatı verilmiştir."

İlgili Konular: #uyuşturucu #Soruşturma #BAKırköy

İlgili Haberler

Adana'da çiftlik evine baskın: Ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi!
Adana'da çiftlik evine baskın: Ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi! İmamoğlu ilçesinde bir çiftliğe baskın yapan polis, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, silahlara ait mühimmat ile farklı cins ve gramajlarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı tutuklandı
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 7 zanlı tutuklandı Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Kargo paketiyle uyuşturucu sevkiyatı... Soruşturmada karar verildi!
Kargo paketiyle uyuşturucu sevkiyatı... Soruşturmada karar verildi! Kastamonu'da kargo paketiyle sentetik ecza sevkiyatı yaptıkları tespit edilen 3 sanık, 2 yıl ila 13 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.