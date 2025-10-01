İstanbul'da ahşap binada yangın... Çevredeki binalara da sıçradı!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'taki 3 katlı ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki bazı binalara da sıçradı.

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası kıyısından da görüldü. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sokaktaki binalarda oturan vatandaşlar da tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.