İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

8.05.2026 09:55:00
"SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı" kapsamında İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, daha önce kapanacağı duyurulan yollara ek olarak bugün saat 07.00'den program bitimine kadar bazı güzergahlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

Bu kapsamda, Havalimanı Caddesi'nin sahil istikametinde Atatürk Havalimanı B Kapısı girişi, Havalimanı Caddesi'nin D-100 kara yolu istikametinde Atatürk Havalimanı İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi Yolu, B Kapısı varyantı ile Atatürk Havalimanı Yolu'nun Kargo Terminali istikametindeki Eski VİP Yolu trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH

Sürücülerin alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanmaları istendi.

