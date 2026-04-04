İstanbul'da bir kadın otel odasında ölü bulundu!

Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde dün saat 19.25 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan Salih B. (30) ile Yonca Kölge (28) resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.

OTEL ODASINDA CESEDİ BULUNDU

Diğer yandan Yonca Kölge’den birkaç saat boyunca haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge’nin Bahçelievler’de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge’nin cesedini buldu.

CİNAYET İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Yonca Kölge’nin ölü bulunduğu odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge’nin vücudunda bıçak yarası tespit etti. Cinayet ihtimalini değerlendiren ekiplerin çalışmalarının ardından, Yonca Kölge’nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN 'KASTEN YARALAMA'DAN SUÇ KAYDI VAR!

Öte yandan yapılan çalışmalar kapsamında otele Yonca Kölge ile birlikte giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına çıkış yapan şüpheli Salih B.’nin ‘kasten yaralama’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Salih B.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.