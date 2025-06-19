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İstanbul'da evlat dehşeti: Babasını öldürdü, kendini ihbar etti

İstanbul'da evlat dehşeti: Babasını öldürdü, kendini ihbar etti

19.06.2025 14:41:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da evlat dehşeti: Babasını öldürdü, kendini ihbar etti

Bağcılar ilçesinde bir genç, babasını silahla vurarak öldürdü. Madde bağımlısı olduğu belirtilen zanlı genç, eve çağırdığı polislere teslim oldu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi Burçak Sokak'taki evlerinde O.D. (21) henüz bilinmeyen nedenle babası A.D.'ye (60) silahla ateş etti.

O.D. daha sonra polisi arayarak babasını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, babanın kaybettiğini belirledi. Zanlı O.D. ise, polislerce gözaltına alındı.

"6-7 EL SİLAH SESİ DUYDUK"

Bina sakinlerinden Seyit Demir, gazetecilere, sabah saatlerinde 6-7 el silah sesi duyduklarını ancak sesin nereden geldiğini anlayamadıklarını söyledi. Demir, "Üst kattan bir patırtı da gelmedi. Sonra kendi aramış teslim olmuş" diye konuştu.

Komşu Eyüp Yılmaz da gencin madde bağımlısı olduğunu bildiklerini, evde de sürekli kavga olduğunu anlattı. Öldürülen baba A.D.'nin cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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