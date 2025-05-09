Kayseri'de evlat dehşeti: Babasını katletti, yakalandı!

Kayseri’nin Talas ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Kayseri'de evlat dehşeti: Babasını katletti, yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 10:10

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak üzerinde dün meydana gelen olayda; iddiaya göre E.R. (58) ile babası M.R. (83) henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.R. babası M.R.’yi bıçakla yaralarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde oğlu tarafından bıçaklanan yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLANDI

M.R.; otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilirken, katil zanlısı E.R. de çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #Kayseri #bıçak

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