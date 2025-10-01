Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da feci kaza... 3 tonluk forkliftin altında kalarak can verdi!

İstanbul'da feci kaza... 3 tonluk forkliftin altında kalarak can verdi!

1.10.2025 10:17:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da feci kaza... 3 tonluk forkliftin altında kalarak can verdi!

Kağıthane ilçesinde inşaatta çalışan kazık operatörü Mikail A., yokuşta asılı kalan forklifti kurtarmak için Yasin Arık’tan yardım istedi. Aracı çalıştıran Arık, iddiaya göre fren yerine gaza basınca forklift devrildi. Yaklaşık 3 ton ağırlığındaki aracın altında kalan Arık, olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde 29 Eylül Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kazık operatörü Mikail A. (24), boya deposunun bulunduğu alanda yokuşta asılı kalan forklifti kurtarmak için yardım istedi. Ardından da depodaki konteynerde kalan işçi Yasin Arık’a (18) haber verdi. Forkliftin direksiyonuna geçen Arık, iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Kaymaya başlayan yaklaşık 3 ton ağırlığındaki forklift, sürücü koltuğundan düşen Arık’ın üstüne devrildi. Yasin Arık forkliftin altında kalarak can verdi.

FORKLİFTİN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ

Kazanın ardından Mikail A.’nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, forkliftin altında kalan Arık’ı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Arık’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Arık’ın cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Arık'ın yakınları kazayı haber alarak olay yerine geldi. Arık’ın öldüğünü öğrenen yakınları oferyat ederek sinir krizi geçirdi. Arık'ın yakınlarını polis ve sağlık ekipleri sakimleştirmeye çalıştı.

Polisin ifadesine başvurduğu kazık operatörü Mikail A., Yasin Arık’ın araç kullanmayı bilmediğini söylediğini, Arık’ın fren yerine gaz bastığını ardından da forkliftin kayarak Arık’ın üstüne düştüğünü anlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #İstanbul #kaza #Ölüm #forklift

İlgili Haberler

Trabzon'da bomba yüklü deniz aracı alarmı: Ekipler imha etti
Trabzon'da bomba yüklü deniz aracı alarmı: Ekipler imha etti Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından bulunan insansız deniz aracı, ekiplerce kontrollü şekilde imha edildi.
Yerlikaya duyurdu: 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 59 gözaltı!
Yerlikaya duyurdu: 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu, 59 gözaltı! Bakan Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İstanbul Arnavutköy'de esrarengiz cinayet: Polis yelekli kişi, sokak ortasında öldürüldü!
İstanbul Arnavutköy'de esrarengiz cinayet: Polis yelekli kişi, sokak ortasında öldürüldü! Arnavutköy Hastane Mahallesi’nde gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin düzenlediği silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırganların ateş açtığı ve üzerinde polis yeleği bulunan kişinin polis olmadığı anlaşıldı. Polis, olay yerinden araçla kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.