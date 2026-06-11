Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

11.06.2026 09:16:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Çekmeköy'de seyir halindeki hafif ticari aracın seyir halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada, 1’i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde saat 06.15 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre; Sadık Günden'in (29) kullandığı 06 CVR 047 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Sultan Selim Köprü istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen 34 DKL 080 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın yarısının TIR’ın altına girdiği kazada araçta bulunan sürücü Sadık Günden, eşi Özbek uyruklu Aziza Khatamova (31) ile 2 aylık bebekleri Timur Han Günden araç içerisinde sıkıştı.

Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Otoyol Jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan aynı aileden 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri sıkıştığı yerden çıkarılan baba Sadık Günden, anne Aziza Khatamova ile 2 aylık bebekleri Timur Han Günden’in yapılan ilk müdahalede olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ambulanslarla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların vinçle yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Image

İlgili Konular: #kaza #ölü #kuzey marmara otoyolu #bebek

İlgili Haberler

Arnavutköy'de feci kaza: Otomobil takla attı, 1 yaralı
Arnavutköy'de feci kaza: Otomobil takla attı, 1 yaralı Arnavutköy'de 2 hafif ticari araç, bir otomobil ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada otomobil takla atarak bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Manisa’da feci kaza... 2 TIR çarpıştı: 2 sürücü yaralandı
Manisa’da feci kaza... 2 TIR çarpıştı: 2 sürücü yaralandı Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda şoförünün kontrolünü kaybettiği TIR, karşı yönden gelen TIR’la çarpıştı. Kazada her iki TIR şoförü yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Şehit pilotun kardeşi motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Şehit pilotun kardeşi motosiklet kazasında hayatını kaybetti Malatya’da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Emrah Ertan (27), hayatını kaybetti. Ertan’ın, 2012 yılında Suriye tarafından düşürülen keşif uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan’ın kardeşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.