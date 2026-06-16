Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da iş yerleri kurşunlandı: Haraç istedikleri iddia edilen, 2'si 18 yaşın altında 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da iş yerleri kurşunlandı: Haraç istedikleri iddia edilen, 2'si 18 yaşın altında 5 şüpheli yakalandı

16.06.2026 11:18:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da iş yerleri kurşunlandı: Haraç istedikleri iddia edilen, 2'si 18 yaşın altında 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da iş yerlerini haraç almak için kurşunladıkları iddia edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. 6 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerden ikisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde haraç almak için iş yerlerinin kurşunlanması olaylarına ilişkin yürütülen çalışmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 1 muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşından küçük olan İ.A. (16) ile E.E.Y. (17), işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Diğer şüpheliler S.G. (18), M.Ö. (19) ve A.Ş. (21) ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin şu ana kadar 6 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlgili Konular: #küçükçekmece #haraç

İlgili Haberler

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili 20 yıl önce de aynı şeyler konuşuluyordu: Çocuklar büyüyor, sorun değişmiyor
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili 20 yıl önce de aynı şeyler konuşuluyordu: Çocuklar büyüyor, sorun değişmiyor Türkiye bugün suça sürüklenen çocukları konuşurken, Meclis’te 20 yıl önce kurulan komisyonda çocukları sokağa düşüren sebeplerin işsizlik, eğitimsizlik, aile içi şiddet ve gelir dağılımındaki adaletsizlik olarak sıralandığı görüldü. Çocukların korunması için çok sayıda öneri yer alan raporda çocukları suça iten örgütlere de ağır cezalar verilmesi isteniyordu.
Akın Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuk' açıklaması: Yasal düzenleme mi geliyor?
Akın Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuk' açıklaması: Yasal düzenleme mi geliyor? Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu üyelerini Ankara Hakimevi’nde kabul etti. Gürlek, toplumda “cezasızlık algısı” bulunduğunu belirterek, “Bu konuda elbette yasal düzenlemeler yapacağız” dedi. Gürlek, "Toplumun yüzde 81'i cezaları yetersiz buluyor, ben de katılıyorum" ifadelerini kullandı.
Suça sürüklenen çocuklar, ‘Ne olsa bunu yapmazdın’ sorusunu böyle yanıtlamış: ‘Okula gitseydim...’
Suça sürüklenen çocuklar, ‘Ne olsa bunu yapmazdın’ sorusunu böyle yanıtlamış: ‘Okula gitseydim...’ Meclis’in Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu’nda, tutuklu ve hükümlü çocuklarla yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 51’inin okulu tamamen bıraktığını, yüzde 47,9’unun da okula gitmediği belirtildi. Çocukların “Ne olsaydı bunu yapmazdın?” sorusuna “Annem, babam ölmeseydi”, “Okula gitseydim”, “Çevrem daha sağlıklı olsaydı”, “Daha zengin olsaydım” gibi yanıtlar verdiği belirtildi.