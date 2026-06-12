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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

12.06.2026 09:35:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların, adli işlem kaydı bulunan birçok kişiye para transferi yaptığı tespit edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, IŞİD ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilerin para transfer işlemlerine insani yardım izlenimi verdiği ancak bir çoğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşuna kaydının bulunmadığı belirlendi.

Adli işlem kaydı bulunan birçok kişiye para transferi yapan zanlıların işlem açıklamalarına "yardım, ihtiyaç sahibi abla için, kira yardımı, ihtiyaç" gibi açıklamalar yazdığını belirleyen ekipler, tutarların büyüklüğü göz önüne alındığında söz konusu işlemlerin yardım kapsamında olmadığını tespit etti.

Kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, ⁠2 kurusıkı tabanca, çok sayıda delici ve kesici alet ile dijital materyaller ele geçirildi.

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