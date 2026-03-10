İstanbul'da IŞİD operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.03.2026 08:47:00
DHA
İstanbul'da IŞİD Silahlı Terör Örgütü'nün çatışma bölgeleri ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Çatışma bölgeleri ile bağlantılı oldukları ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

