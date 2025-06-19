Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da kanlı infaz: Otomobilin içinde öldürüldü!

İstanbul'da kanlı infaz: Otomobilin içinde öldürüldü!

19.06.2025 10:53:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da kanlı infaz: Otomobilin içinde öldürüldü!

Fatih ilçesinde, otomobiliyle sokağa girdiği sırada yanındaki kişinin silahlı saldırısına uğrayan sürücü öldü. Polis, saldırı sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak'ta saat 00.00 sıralarında kanlı bir infaz yaşandı.

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DS 3661 plakalı otomobil iddiaya göre; sokağa girdiği esnada yolcu koltuğunda oturan şüpheli, bilinmeyen bir nedenle sürücüye tabancayla ateş etti. Direksiyon başındaki sürücü kanlar içinde kalırken, şüpheli araçtan inerek önce çevredeki bir apartmana girdi ardından da olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Silahlı saldırıya uğrayan kişinin cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobili otoparka çekildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatırken, olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

İlgili Konular: #İstanbul #otomobil #silahlı saldırı

İlgili Haberler

Akaryakıt istasyonunda direğe çarpıp takla attı: Yaralılar var!
Akaryakıt istasyonunda direğe çarpıp takla attı: Yaralılar var! Kocaeli'nde akaryakıt istasyonu tabelasının direğine çarpan otomobilin takla attığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayıp olarak aranıyordu: 9 yaşındaki kız çocuğu merdiven boşluğunda ölü bulundu!
Kayıp olarak aranıyordu: 9 yaşındaki kız çocuğu merdiven boşluğunda ölü bulundu! Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım’ın cansız bedeni, ailesi ve polis ekiplerinin aramaları sonucu bir sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
TBMM Sanayi Komisyonu'nda yumruklu tartışma: Zeytin üreticileri Meclis'e alınmadı
TBMM Sanayi Komisyonu'nda yumruklu tartışma: Zeytin üreticileri Meclis'e alınmadı TBMM Sanayi Komisyonu’nda zeytinlik kıyımının önünü açan kanun teklifi görüşülecekti. Görüşmelere zeytin üreticileri ve çevre temsilcileri alınmadı. Yumruklu arbede, koridorlara taştı.