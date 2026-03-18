18.03.2026 14:36:00
İstanbul'da kavga etmek için aracından inen sürücüye 181 bin 246 lira ceza!

Bahçelievler ilçesinde trafikte tartıştığı kişiyle kavga etmek için aracından inen sürücüye 181 bin 246 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Bahçelievler'de 2 araç sürücüsü arasında sözlü tartışma sonrası taraflardan birinin araçtan inmesine ilişkin bazı sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmada, tartışma sırasında araçtan inen sürücünün M.Ç. olduğu belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları" maddelerinden toplam 181 bin 246 lira para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da 60 gün süreyle trafikten menedildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Pendik'te trafikte kavga: Tartıştığı sürücüyü kolundan tutup otomobilden indirmeye çalıştı!
Pendik'te trafikte kavga: Tartıştığı sürücüyü kolundan tutup otomobilden indirmeye çalıştı! Pendik'te motosiklet sürücüsü, yol verme nedeniyle tartıştığı otomobil sürücüsünü kolundan tutarak aracından indirmeye çalıştı. Diğer sürücülerin müdahale etmesiyle son bulan tartışma cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
O anlar kamerada... İstanbul Ümraniye'de ortalık karıştı: Trafikte tekmeli yumruklu yol kavgası!
O anlar kamerada... İstanbul Ümraniye'de ortalık karıştı: Trafikte tekmeli yumruklu yol kavgası! Ümraniye'de trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgayı diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Diyarbakır’da trafikte gergin anlar: İki sürücü yol ortasında kavgaya tutuştu
Diyarbakır’da trafikte gergin anlar: İki sürücü yol ortasında kavgaya tutuştu Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki araç sürücüsü, seyir halindeyken araçlarını yol ortasında durdurup kavga etti. İftardan hemen önce yaşanan olayda sürücüler, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle ayrıldı. Araçların yol ortasında durması nedeniyle trafikte aksama yaşandı.