6.11.2025 12:51:00
DHA
İstanbul'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Habipler mevkiinde bir kamyon TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Habipler mevkiinde kamyon arkadan TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.

 

