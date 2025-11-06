İstanbul'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Habipler mevkiinde kamyon arkadan TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sürüyor.
