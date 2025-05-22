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İstanbul'da lisede dehşet: Okul bahçesinde bıçaklayıp kaçtı

İstanbul'da lisede dehşet: Okul bahçesinde bıçaklayıp kaçtı

22.05.2025 21:01:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da lisede dehşet: Okul bahçesinde bıçaklayıp kaçtı

İstanbul Sultanbeyli'de bir lise öğrencisi, okul bahçesinde arkadaşını bıçakla yaraladı. Şüpheli öğrenci, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, C.A.(17) isimli 11'inci sınıf öğrencisi, teneffüs sırasında aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.T.(17) isimli öğrenciyi bıçakladıktan sonra okuldan kaçtı.

İhbar üzerine okula polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.


GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan öğrenciyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tedavisi tamamlanan yaralı öğrencinin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. 

İlgili Konular: #okul #bıçaklı saldırı #gözaltı

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