İstanbul'da metroyu karıştıran 'şampiyonluk' gerginliği: Bir yolcu oklavayla müdahale etti

10.05.2026 14:34:00
Sarıyer'de, Galatasaray-Antalyaspor maçının ardından metroya binen bir grup küfürlü tezahürat yapınca yolculardan bazıları duruma tepki gösterdi. Tepkiler sürerken tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya bir yolcunun oklavayla müdahalesi dikkat çekti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 23.00 sıralarında M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Maçın ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken metroya binen bir grup genç, küfürlü tezahürat yapınca metrodaki diğer yolcular duruma tepki gösterdi.

OKLAVAYLA ARAYA GİRDİ

Yolculardan biri taraftarları küfürlü tezahürat yapmaması ve bağırmaması konusunda uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, metrodaki yolcular ve taraftarlardan bazıları duruma müdahale etti. Bu sırada kavgaya dahil olan kişinin yanında oturan bir kadın ise elindeki oklavayla taraftarların üzerine yürüdü. Bu sırada diğer yolcular araya girdi. Kavga bir süre daha devam ederken bu kez bazı taraftarlar, tepki gösteren kişiye yumruk ve tekme attı. Bu sırada araya giren metrodaki diğer yolcular kavganın sona ermesini sağladı. Yaşananlar çevredeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.(

Galatasaray'da 4 futbolcu bir ilki yaşadı Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da Wilfried Singo, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ile Can Armando Güner, kariyerlerinde ilk kez lig şampiyonluğu kazandı.
Galatasaray tepkiler üzerine Fenerbahçe paylaşımını kaldırdı Galatasaray Kulübü, şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yle ilgili yaptığı paylaşımı gelen tepkiler üzerine kaldırdı.
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında: 'Kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi' Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu, dünya basınında geniş yer buldu.