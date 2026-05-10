Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında: 'Kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi'

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar geriye düştüğü maçtan Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle galip ayrılıp şampiyonluğu garantiledi. Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında geniş yer bulurken haberlerde Victor Osimhen öne çıkarıldı.

"OSİMHEN, GALATASARAY'A LİG ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDIRDI"

İspanyol basınından AS gazetesinde yer alan haberde, "Osimhen, Galatasaray'a lig şampiyonluğunu kazandırdı. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmekte zorlandı. Antalyaspor iki kez öne geçti ve Rams Park'ı dolduran 50 binden fazla taraftarın kalbi heyecanla doldurdu. Ta ki Osimhen, ev sahibi takımın geri dönüşünü tamamlayana kadar" denildi.

"FENERBAHÇE'NİN ENGELLEME ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI"

Marca ise haberinde şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın üst üste dördüncü, toplamda 26. Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasını engelleme çabaları sonuçsuz kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde ligin bitimine bir maç kala şampiyonluğu garantiledi."

"ASENSİO'NUN FENERBAHÇE'SİNE KARŞI ŞAMPİYONLUK YARIŞINI KAZANDI"

Galatasaray'ın şampiyonluğunu Mundo Deportivo okuyucularına şöyle aktardı:

"Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Ligde bitime bir maç kala, Okan Buruk'un takımı, Osimhen'in iki golü sayesinde Marco Asensio'nun Fenerbahçe'sine karşı şampiyonluk yarışını kazandı."

İtalyan basından Tuttomercatoweb, "Osimhen, Galatasaray'ı Türkiye'nin zirvesine taşıdı: Galatasaray 26. kez şampiyon oldu. Galatasaray, Antalyaspor karşısında gergin geçen bir akşamın ardından, tarihinin yirmi altıncı ve üst üste dördüncü lig şampiyonluğunu kazanarak Türkiye'deki üstünlüğünü bir kez daha teyit etti" ifadelerine yer verdi.

"GALATASARAY BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTI"

Fransız basınında L'Equipe, Galatasaray'ın şampiyonluğunu şöyle gördü:

"Osimhen önderliğindeki Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek, ligin bitimine bir maç kala Süper Lig'de liderliği garantiledi. Galatasaray büyük bir tehlike atlattı. Okan Buruk'un öğrencileri, küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor'a karşı geri düştü ve maçın 60. dakikasında durum tam da böyleydi. İşte o sırada Victor Osimhen sahneye çıktı. Nijeryalı oyuncu iki gol attı ve Galatasaray 4-2'lik galibiyetle, ligin bitimine bir maç kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin dört puan önünde liderliğe garantiledi."

"TÜRK FUTBOLUNUN ZİRVESİNE BİR KEZ DAHA ULAŞTI"

Foot Mercato maçın ardından, "Galatasaray üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Galatasaray, Türk futbolunun zirvesine bir kez daha ulaştı. Antalyaspor karşısında aldıkları 4-2'lik çarpıcı galibiyet sayesinde, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı şampiyonluğunu garantiledi" şeklinde şampiyonluk haberini aktardı.

"KUPA KOLEKSİYONUNA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ"

So Foot ise şu şekilde haberini paylaştı:

"Galatasaray kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Üst üste dördüncü kez. Cumartesi günü Antalyaspor'a karşı alınan bu galibiyetle Galatasaray, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın golleri sayesinde üst üste dördüncü Türkiye şampiyonluğunu kazandı."

"GALATASARAY ZİRVEYE GERİ DÖNDÜ"

Bild, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili haberde, "Galatasaray zirveye geri döndü ve Leroy Sane Türkiye'deki ilk şampiyonluğunu kutladı. Galatasaray küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Antalyaspor'a karşı nefes kesen 4-2 galibiyetle üst üste dördüncü şampiyonluğunu garantiledi. Sondan bir önceki maçta alınan bu galibiyet, kulübün 26. şampiyonluğunu kazanması için yeterli oldu" ifadeleri kullanıldı.

"LANG ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNDE KİLİT ROL OYNADI"

Hollanda basınından NOS, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili, "Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandı, Lang şampiyonluk mücadelesinde kilit rol oynadı. Devre arasından hemen sonra oyuna giren Hollandalı oyuncu, 88. dakikada Victor Osimhen'in 3-2'lik skoru getiren golüne asist yaptı. Böylece Galatasaray, adeta şampiyonluğunu ilan etti" ifadelerini kullandı.

Telegraaf da Noa Lang'i ön plana taşırken, "Maçın son dakikalarında yaptığı asistle Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını başlattı" denildi.