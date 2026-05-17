İstanbul'da otomobil iş yerine girdi, yangın çıktı: Yaralılar var

17.05.2026 08:17:00
DHA
Şişli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, iş yerine girdikten sonra yangın çıktı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde saat 05.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki 34 GND 034 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan iş yerine girdi. Kazanın ardından otomobil ve iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında araç içerisinde bulunan 2 kişi çevrede bulunanların ve ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralılara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Müdahale sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluşurken, kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle iş yerinden çıkartıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Konya'da feci kaza... Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var Selçuklu ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otobüsün şoförü Bereket Bolat hayatını kaybetti, 8 yolcu yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı.
Ankara'da 3 araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var! Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzincan'da feci kaza... Otomobil dereye uçtu: Yaralı ve ölüler var Erzincan'da dereye yuvarlanan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Ölenlerin kimliklerini tespitine yönelik çalışmalar sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.