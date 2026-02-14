İstanbul'da otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası: Görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Bakırköy’de bir sitenin otoparkında, iki otomobilin bagajından 30 milyon dolar çalındığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Otoparkta çalınan 30 milyon doların, Taç döviz isimli iş yerinin sahibi Atilla Durmaz’ın oğlu Bilal Durmaz’a ait olduğu öğrenildi. Bilal Durmaz’ın, iş yerini taşıdığı iddiasıyla 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doları 1 aydır sitenin otoparkındaki iki otomobilin bagajında beklettiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı otoparkta soygun anına ait görüntüler ortaya çıktı. Olayın yaşandığı 11 Şubat günü akşam saatlerinde sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, 15 dakika içerisinde 2 otomobilin camlarını kırarak 30 milyon doların bulunduğu paraları geldikleri araçlara yükleyip kaçtı.