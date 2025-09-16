Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da sağlık çalışanlarına saldırı!

16.09.2025 14:40:00
ANKA
Sarıyer Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum acil servisinde nöbetçi Dr. Ayşenur Kundak ile nöbetçi hemşireler ve hastane personeli, hasta ve hasta yakını tarafından darbedildi. İstanbul Tabip Odası, saldırıyı kınayarak "Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Sarıyer Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dr. Ayşenur Kundak, kayıt açtırmadan ilaç isteyen hastaya, acil bir durum varsa kayıt açtırıp muayeneye gelmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Kundak, hastadan durumu acil değilse odadan çıkmasını istedi. Odadan çıkmak istemeyen hasta ve hasta yakınları Dr. Ayşenur Kundak ve sağlık çalışanlarını darbetti. Yaralanan Dr. Kundak ve sağlık çalışanları tedavi altına alındı. 

İSTANBUL TABİP ODASIN'DAN AÇIKLAMA

Saldırıyı kınayan İstanbul Tabip Odası (İTO), yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sarıyer Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi'nde nöbetçi olan Dr. Ayşenur Kundak ile birlikte nöbetçi hemşireler ve hastane personeli hasta ve hasta yakını tarafından darp edildi. Saldırıda yaralanan meslektaşımıza ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisi olacağız, sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."

