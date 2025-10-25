Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da sıcak dakikalar... İstinat duvarı üç aracın üzerine çöktü!

İstanbul'da sıcak dakikalar... İstinat duvarı üç aracın üzerine çöktü!

25.10.2025 11:15:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da sıcak dakikalar... İstinat duvarı üç aracın üzerine çöktü!

Maltepe ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından kaldırım ve istinat duvarı park halindeki 3 otomobilin üzerine çöktü. Olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak'ta saat 02.45 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; sokakta bulunan 6 katlı bir binanın istinat duvarı, yağmurun etkisiyle çöktü. Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri sokakta araç ve yaya trafiğini kontrollü olarak sağladı. Çökmenin ardından araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay anı binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"KOMŞULARIMIZ ARABANIN ALTINDA KALABİLİRDİ"

Bina sakini Hilmi Demircioğlu, "Ufaktan bir su gelmeye başlamış, ondan sonra komple çökmüş. Burada daha önce bir kazı çalışması yapılmış ve altı boş bırakılmış. Burada arabalar zarar gördü, çok kötü bir haldeyiz. Binada büyük korku oluştu, komşularımız arabanın altında kalabilirdi" dedi.

İlgili Konular: #İstanbul #Maltepe #çökme #istinat duvarı

İlgili Haberler

Deprem oluyor sandılar... Asma tavan bir anda üzerlerine çöktü!
Deprem oluyor sandılar... Asma tavan bir anda üzerlerine çöktü! Burdur'da evlerinde bir anda üzerlerine asma tavan çöken çift, deprem olduğunu sandı. Asma tavan parçalarından yaralanan kadın ise, hastaneye kaldırıldı
Vatan Caddesi'nde yol çöktü... Taksi takla attı: Yaralı var!
Vatan Caddesi'nde yol çöktü... Taksi takla attı: Yaralı var! İstanbul'da gece boyu etkili olan yağış nedeniyle sabaha karşı Vatan Caddesi’nde yol çökmesi meydana geldi. Çökmenin ardından şoförünün açılan çukura düşmemek için yaptığı manevra sonrası kontrolden çıkan taksi takla attı. Yaralanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'da sıcak dakikalar: 5 katlı binanın iki balkonu çöktü!
İstanbul'da sıcak dakikalar: 5 katlı binanın iki balkonu çöktü! Bayrampaşa'da yaklaşık 1 yıl önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın 2 balkonu park halindeki 2 aracın üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çaplı hasar oluştu.