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İstanbul'da tekstil atölyesinde yük asansörü düştü: Yaralı var

İstanbul'da tekstil atölyesinde yük asansörü düştü: Yaralı var

26.08.2026 12:29:00
Güncellenme:
İHA
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İstanbul'da tekstil atölyesinde yük asansörü düştü: Yaralı var

Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinde yük asansörünün 4. kattan düşmesi sonucunda işçi ağır yaralandı. Asansör kazasıyla ilgili inceleme başlatılırken, atölyenin yöneticisi ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
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Hekimsuyu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed isimli işçi, atölyenin 4. katından yük asansörüne bindi. Asansörün henüz bilinmeyen nedenle aniden düşmesiyle birlikte işçi ağır yaralandı.

Durumu fark eden çalışanlar hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından işçi hızlıca ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fabrikaya gelen olay yeri inceleme ekipleri asansör kazasıyla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan atölyenin yöneticisi ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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