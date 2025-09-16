Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

16.09.2025 15:34:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da boş bir konteynerde boş hap kapsülü bulmaları üzerine çalışma başlattı.

Kapsülü buldukları yerden itibaren geriye doğru 400 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, Güngören'de belirledikleri adreste uyuşturucu üretildiği tespit etti.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alınırken; 1 milyon 318 bin 366 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan 7-15 Eylül tarihlerinde farkı ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 309,3 kilogram sentetik uyuşturucu, 200,4 kilogram sentetik uyarıcı, 2,45 kilogram kokain, 75 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Operasyonu gerçekleştiren personeli tebrik eden İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyona ve ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin bilgi vererek, "Uyuşturucuyla mücadelemiz okulda, sokakta ve siber alanda kararlılıkla devam etmektedir. Bu mücadelede en büyük destekçimiz olan İstanbul halkına, bizlere verdikleri güçlü destekten dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Image

İlgili Konular: #İstanbul #Operasyon #uyuşturucu

İlgili Haberler

Samsun otogarında bir kişi 55 bin uyuşturucu hapla yakalandı
Samsun otogarında bir kişi 55 bin uyuşturucu hapla yakalandı Samsun'da otogarda yolcu otobüsünden inen bir kişinin şüpheli hareketleri nedeniyle polisin yaptığı aramada üzerinde 55 bin 860 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yerlikaya duyurdu: 74 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon, 1811 gözaltı!
Yerlikaya duyurdu: 74 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon, 1811 gözaltı! Bakan Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen operasyonda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirdiğini, 1811 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Bulaşık makinesinde 53 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Bulaşık makinesinde 53 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Samsun'da nakliye aracının kasasındaki bulaşık makinesinde 53 bin 760 sentetik hap ile uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.