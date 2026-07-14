İstanbul'da yarın bu yollara dikkat, trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" için İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı basın açıklamasına göre, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00 ile 15.00 arasında Beşiktaş ve Üsküdar ilçeleri başta olmak üzere 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan pek çok nokta araç trafiğine kapalı olacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR...

Valilik tarafından açıklanan ve 03.00 - 15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yolların listesi şu şekilde:

Beşiktaş İlçesi'nde;

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım

Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım

Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım

Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer İstikametine D-100 Kuzeye Katılım

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde;

D-100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer Ayrımları Mevkii

D-100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade Ayrımları Mevkii

Üsküdar İlçesi'nde;