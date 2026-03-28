İstanbul'da zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, yaralılar var!

28.03.2026 09:11:00
DHA
Ataşehir’de Çamlıca bağlantı yolunda yağışın etkisiyle meydana gelen zincirleme kazada 8 araç birbirine girdi, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde saat 05.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.

İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazanın ardından, bazı sürücüler yardım etmek için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen diğer araçların duramaması sonucu 8 araç birbirine girdi.

Çarpmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yolun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #İstanbul #Ataşehir #yaralı #zincirleme kaza

