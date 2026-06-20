Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gaziantep'te YKS yolunda kaza: 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı

Gaziantep'te YKS yolunda kaza: 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı

20.06.2026 10:57:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Gaziantep'te YKS yolunda kaza: 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı

Gaziantep'te sabah saatlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna yetişmek için yola çıkan öğrencilerin bulunduğu otomobil, kavşakta TIR ile çarpıştı. Yaşanan feci kazada, sınava girmek için yola çıkan 19 yaşındaki iki öğrenci yaralanırken, sürücü koltuğundaki gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, milyonlarca gencin ter döktüğü YKS heyecanı yerini üzücü bir kazaya bıraktı.

Karkamış ilçesi kırsalındaki Soylu Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, üniversite sınavına yetişmeye çalışan öğrencilerin bulunduğu otomobil bir TIR ile çarpıştı.

Image

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre; 19 yaşındaki Fatih İnal'ın kullandığı otomobil, kavşağa girdiği sırada Ahmet A. idaresindeki TIR'la çarpıştı. Araçta bulunan ve YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek üzere Nizip ilçesine doğru yola çıktıkları öğrenilen sürücü Fatih İnal ile yanındaki yolcu konumunda bulunan 19 yaşındaki Ahmet İnal kazada yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fatih İnal'ın, Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleden sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #kaza #Trafik #YKS

İlgili Haberler

YKS'de kalem, silgi veriliyor mu? 2026 YKS'de ne dağıtılacak?
YKS'de kalem, silgi veriliyor mu? 2026 YKS'de ne dağıtılacak? Milyonlarca adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu yapılacak. Peki, YKS'de kalem, silgi veriliyor mu? 2026 YKS'de ne dağıtılacak?
YKS maratonu başladı: Okul önlerinde heyecanlı bekleyiş
YKS maratonu başladı: Okul önlerinde heyecanlı bekleyiş Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen adaylar gerekli belgeleriyle salonlara alınırken, çocuklarını uğurlayan velilerin okul çevrelerindeki heyecanlı bekleyişi sürüyor.
YKS'ye kimi saniyelerle yetişti, kimi kapıda kaldı
YKS'ye kimi saniyelerle yetişti, kimi kapıda kaldı Samsun’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesinde adaylar sınav merkezlerine akın etti. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte bazı öğrenciler son dakikalarda koşarak salonlara yetişirken, bazı adaylar ise kapıların kapanmasının ardından sınava giremedi.