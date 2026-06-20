Gaziantep'te YKS yolunda kaza: 1'i ağır 2 öğrenci yaralandı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, milyonlarca gencin ter döktüğü YKS heyecanı yerini üzücü bir kazaya bıraktı.

Karkamış ilçesi kırsalındaki Soylu Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, üniversite sınavına yetişmeye çalışan öğrencilerin bulunduğu otomobil bir TIR ile çarpıştı.

2 ÖĞRENCİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre; 19 yaşındaki Fatih İnal'ın kullandığı otomobil, kavşağa girdiği sırada Ahmet A. idaresindeki TIR'la çarpıştı. Araçta bulunan ve YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek üzere Nizip ilçesine doğru yola çıktıkları öğrenilen sürücü Fatih İnal ile yanındaki yolcu konumunda bulunan 19 yaşındaki Ahmet İnal kazada yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan sürücü Fatih İnal'ın, Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleden sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.