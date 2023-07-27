İstanbul dün resmen kavruldu: En sıcak ilçe bakın neresi oldu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da dün 13 ilçede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Megakentte en yüksek sıcaklık ise o ilçede ölçüldü...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.07.2023 - 09:00
İstanbul dün resmen kavruldu: En sıcak ilçe bakın neresi oldu...
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İstanbul önceki gün adeta sıcaktan kavruldu. Meteorolojik İstasyon sonuçlarına göre en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyi gördü.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İstanbul'da dün en yüksek sıcaklık ölçümü; Eyüp'te 42.9, Çekmeköy'de 42.3, Sancaktepe 41.8, Pendik 41.6, Tuzla 41.4, Sarıyer 41.1, Arnavutköy 40.6, Fatih 40.5, Bakırköy 40.5, Kartal 40.3, Ümraniye 40.3 ve Üsküdar 40.2 derece olarak gerçekleşti.

YÜKSEK SICAKLIK REKORU ŞİLE'DE

Meteorolojik İstasyon sonuçlarına göre ise en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyle Şile'de ölçüldü.



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