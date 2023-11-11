Komşularıyla da kavga etmişler: Dilan-Engin Polat çiftinin görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 11.11.2023 - 19:02

Güncelleme: 11.11.2023 - 19:03

Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve 5 Kasım tarihinde tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dilan ve Engin Polat çifti Çekmeköy'deki lüks sitelerinde 6 Haziran Salı günü Engin Polat için doğum günü partisi düzenledi. Otopark, partiye katılan misafirlerin araçlarıyla doldu. İddiaya göre akşam saatlerinde eve gelen komşuları araçlarını Sıla Doğu'nun aracının arkasına park etti.

Bir süre sonra Polat ailesinin evindeki partiye katılanlardan birinin çocuğu rahatsızlandı. Çocuğu hastaneye götürmek için evden çıkan Dilan- Engin Polat çifti ve yakınları Sıla Doğu'nun aracının önüne park eden komşularıyla konuşmak ve araçlarını çekmesini söylemek için dışarı çıktı.

İddiaya göre Dilan Polat, evinden çıkan komşusuna hakaret etmeye başladı. Taraflar arasında çıkan tartışmayı Engin Polat ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Dilan Polat komşusuna tekme atmaya çalıştı.

NE POLİSİ İÇERİ ALMIŞLAR NE İFADE VERMİŞLER

İddiaya göre güvenlik kamerasının görmediği bir noktada Engin Polat komşusunu darbetti. Engin Polat daha sonra koşarak komşusunun evine girdi ve komşusuna tehdit ve küfürler etti. Komşusunun eşi ve çocuğu büyük korku yaşadı. Evinde Engin Polat'ı gören kadın KADES uygulamasından polis ekiplerini çağırdı. Kısa süre sonra Polat çiftinin evine polis ekipleri geldi. Fakat Dilan- Engin Polat çifti polis ekiplerini içeri almadı ve ifade vermedi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.