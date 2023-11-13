'Oğluma kim bakacak' diye feryat etmişti... Dilan Polat hapisten fenomen arkadaşına haber gönderdi
Güzellik merkezi sahibi Sevim Alan, tutuklama kararının ardından "Oğluma kim bakacak" diyerek feryat eden Dilan Polat'ın kendisine haber gönderdiğini öne sürdü.
Yakın arkadaşı Dilan Polat'la ilgili açıklamaları dikkat
çeken Sevim Alan, Polat'ın kendisine haber gönderdiğini ve "Çocuklarımı
sevin, koklayın, çok koklayın" dediğini iddia etti.
ÇOCUKLARI MERAK KONUSU OLDU
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, 1 hafta önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklanan çiftin 2 çocuğuna ne olacak
sorusu ise merak konusu oldu.
"ÇOCUKLARIMI SEVİN, KOKLAYIN"
Dilan Polat, tutuklama kararının ardından "Oğluma kim
bakacak?" diye feryat etmişti.
Polat'ın arkadaşı Sevim Alan ise sosyal medya hesabından
dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alan, soru-cevap kısmında Dilan Polat'la
ilgili gelen soruya son kez cevap vereceğini belirtti.
Daha önce arkadaşının Engin Polat tarafından ilaçla
kandırıldığını iddia eden Alan, "Bir haber göndermiş ve demiş ki...
Çocuklarımı sevin, koklayın, çok koklayın" dedi.
ENGİN VE DİLAN POLAT OPERASYONU
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda
dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı
şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu
hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait
şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200
milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
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