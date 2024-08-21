İstanbul Esenyurt'ta taciz iddiası: Şüpheli 'kasap' adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta kasap dükkanında iki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf E.E. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 11:03
İstanbul Esenyurt'ta taciz iddiası: Şüpheli 'kasap' adliyeye sevk edildi
Abone Ol google-news

Selahaddin Eyyubi Mahallesi, 1530. Sokak'ta 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında, et ve şarküteri ürünlerinin satıldığı dükkana alışveriş yapmak üzere giden yaşı küçük Z.U. ve E.G. isimli 2 kız çocuğu Yusuf E.E. tarafından taciz edildi.

Z.U. eve döndüğünde annesine durumu anlattı. Olayın yaşandığı kasap dükkanına giden annenin bağırarak tepki göstermesiyle toplanan kalabalık 26 yaşındaki şüpheliyi linç etmek istedi.

Dükkanı taşlayan ve kepenkleri kırarak içerde saklanan Yusuf E.E.'yi linç etmek isteyen kalabalık olay yerine giden polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Şüpheli olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gasp Büro Amirliği'ndeki sorgusunda taciz iddialarını reddeden Yusuf E.E.'nin olayın yanlış anlaşıldığını söylediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Esenyurt haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt’ta perdeleri birbirine bağlayıp pencereden kaçmaya çalışan şahıs 4’üncü kattan düşerek yaralandı

Esenyurt’ta perdeleri birbirine bağlayıp pencereden kaçmaya çalışan şahıs 4’üncü kattan düşerek yaralandı
İstanbul Esenyurt'ta 'taciz' iddiası: Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Esenyurt'ta 'taciz' iddiası: Şüpheli gözaltına alındı
Esenyurt’ta iş yerinde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Esenyurt’ta iş yerinde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler