İstanbul Eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, terörle mücadelede 'sınır güvenliğine' dikkat çekti

16 Kasım 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul Taksim’deki İstiklal Caddesi’nde geçen pazar düzenlenen bombalı saldırı, altı yurttaşın yaşamını yitirmiş, 81 yurttaş da yaralanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada İstiklal Caddesi’nde bombayı bırakan kişinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada ise kadın bombacının Suriye uyruklu Ahlam Albashır olduğu, ilk sorgusunda PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği belirtildi.

Soylu açıklamasının devamında saldırganın Afrin-İdlib üzerinden kaçak yollarla Türkiye’ye girerek eylem için İstanbul’a geldiğini itiraf ettiğini belirtti. Konuyu gazetemize değerlendiren İstanbul Eski Organize Suçlar Şube Müdürü Av. Adil Serdar Saçan, terörle mücadele ve iç güvenliğin sağlanmasında sınırların korunmasının önemine dikkat çekti.

"HAYATI ÖNEM TAŞIYOR"

Terör eylemlerinin yoğun olduğu bir coğrafyada yaşadığımızın altını çizen Saçan, “Ülkenin güvenliği için sınır güvenliği hayati önem taşıyor. Terörle mücadelenin de önemli ölçüde belirleyicisidir. Bu konuda yeterli önlemin alınmamasının ağır olumsuz sonuçları olur” dedi.

Güvenliğin sağlanamadığı yerde ekonomi de olmaz sosyal refah da sağlanamaz” diyen Saçan, “Geri dönmeleri durumunda ölüm riski olan sığınmacıları geri yollamak ölüme yollamak anlamına gelir. Ancak bu kişiler özel kamplarda kalmalı ve ülke içinde dolaşamamalılar” ifadelerini kullandı.

PKK’nin saldırıyı üstlenmemesine de değinen Saçan, “PKK, uluslararası kamuoyunda destek alabilmek için sivil saldırılarını üstlenmez” diyerek bu açıklamanın örgütün bilinçli stratejisi olduğunu belirtti.