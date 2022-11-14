Son Dakika... Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı artıyor
Beyoğlu'nun merkezi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 48 oldu.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 48'e yükseldi.
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