Son Dakika... Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı artıyor

Beyoğlu'nun merkezi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 48 oldu.

DHA
14 Kasım 2022 Pazartesi, 17:31
Son Dakika... Taksim'deki bombalı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı artıyor
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısıyla ilgili 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 48'e yükseldi.

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