İstanbul Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otel mühürlendi

İstanbul Fatih’te kaldıkları otelden zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, anne Çiğdem Böcek (27), çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek’in (36) tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ile Fatih İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de otelde denetim yapmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerinin otelde yaptığı inceleme tamamlandı. Lobi kısmına getirilen eşyaları inceleyen ekipler, daha sonra topladıkları bazı eşyaları laboratuvar incelemesi için götürüldü.

Otel mühürlenirken otelde konaklayan müşteriler farklı otellere yönlendirildi.

KESİN ÖLÜM NEDENLERİ BELİRLENECEK

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden 3 kişinin ölümüne ilişkin ön otopsi raporu tamamlandı. Anne ve iki çocuğun vücudunda travmatik bulguya rastlanmazken, mide duvarında kızarıklık ve yaygın kanama tespit edildi. Anne ve çocuklardan histopatolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik örnekler alındı. Bu örneklerin ayrıntılı incelenmesi sonucunda kesin ölüm nedenlerinin belirleneceği ifade edildi.